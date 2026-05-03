Kuşaktan kuşağa lezzet Tavşanlı leblebisi

KÜTAHYA'NIN Tavşanlı ilçesinde aile mesleği leblebiciliğin 5. kuşak temsilcisi ve firma sahibi Zeynel Korkmaz, geleneksel yöntemlerle leblebi üretimi gerçekleştiriyor. 13 bin 800 metrekarelik tesiste 86 kişiyi istihdam eden Korkmaz, kuşaktan kuşağa aktarılan lezzetin ilk günkü titizlikle korunduğunu dile getirdi. Sabahın erken saatlerinde Tavşanlı'daki imalathanelerde ateş yakıldığını ve kazanların ısındığını belirten Korkmaz, genellikle Ege Bölgesi ve Orta Anadolu'dan temin edilen nohutların önce dinlendirildiğini söyledi.

'YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR'

BELIRLI aralıklarla ısıtılıp soğutularak günler süren bir işlemden geçirilen nohutların ustaların ellerinde leblebiye dönüştüğünü dile getiren Korkmaz, "Kuşaktan kuşağa aktarılan bir ustalığın hikayesini taşıyan Tavşanlı leblebisinin hazırlanışında büyük ustalık ve sabır gerektiğini anlattı. Leblebi üretimini büyük dedesinin başlattığını aktaran Korkmaz, 1984 yılında kendisinin devraldığını ve çocukluğunun üretim atölyelerinde geçtiğini dile getirdi. Türkiye'de leblebinin farklı şehirlerde üretildiğini belirten Korkmaz, Çorum'un pazarlama gücüyle öne çıktığını, Ege Bölgesi'nde yetiştirilen nohudun ise kalite açısından tercih edildiğini ifade etti. Leblebinin sabır ve ustalık gerektiren bir ürün olduğunu vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti "Leblebi dışarıdan bakıldığında basit bir çerez gibi görünebilir ama üretim süreci oldukça zahmetlidir. Nohudun seçilmesinden dinlendirilmesine, kavrulmasından elemesine kadar birçok aşama var. Biz yılda yaklaşık 7 bin ton leblebi üretiyoruz." dedi. Tavşanlı leblebisinin dış pazarda ilgi gördüğünü dile getiren Korkmaz, ürünün Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Katar, Libya, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelere ihraç edildiğini kaydetti.