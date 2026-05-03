Kütahya’da küçük kahraman!

Kütahya Tavşanlı'da bir çocuk, köpeklerin saldırısına uğrayan arkadaşını kurtardı. 9 yaşındaki ilkokul 4. sınıf öğrencileri Abdülhamid Aksu ve Abdülaziz Buroğlu, okul çıkışı yol kenarında bir kediyi severken köpeklerin saldırısına uğradı. Abdülaziz, köpeklerden kaçmaya çalışırken dengesini kaybederek düştü.

ARKADAŞINI KURTARDI

BAŞINI sert zemine çarpan küçük çocuk yaralandı. Abdülhamid ise yaşadığı korkuya rağmen, arkadaşını olay yerinde bırakmadı. Büyük bir fedakarlık örneği sergileyen Abdülhamid, köpekleri uzaklaştırmayı başardı. Daha sonra yaralı arkadaşını sırtına alarak bir kilometre taşıdı ve evine götürüp ailesine teslim etti.