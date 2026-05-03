Porsuk Çayı’na uçan otomobildeki 1 kişi öldü

KÜTAHYA-AFYONKARAHISAR kara yolu'nun 11'nci kilometresinde, korkunç bir kaza meydana geldi. İsmail Başusta idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerleri aşan araç, yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlanarak Porsuk Çayı yatağına düştü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta yolcu olarak bulunan Emine Başusta'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan yaralı olarak kurtarılan sürücü İsmet Başusta'ya olay yerinde ilk müdahale yapılırken, daha sonra ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Emine Başusta'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.