Otomobil şarampole savruldu: 5 yaralı

Kütahya'da Yenici Kavşağı yakınlarında aynı istikamette seyir halinde olan otomobil ile önündeki motosiklet çarpıştıktan sonra her iki araç da şarampole savruldu. O.A. yönetimindeki otomobil, önünde giden E.A. (18) idaresindeki motosiklete çarptı.

Savrulan otomobil ve motosiklet yaklaşık 7 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada, motosiklet sürücüsü E.A. ve arkasında bulunan M.Ş. (16) ile otomobil sürücüsü O.A., araçta bulunan M.E.A. (9) ve R.A. (53) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü E.A.'nın ağır yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.