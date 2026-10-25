Kütahya’da feci kaza: Park halindeki tırın dorsesine çarpan otomobil hurdaya döndü, 1 yaralı

Kütahya'da seyir halindeki otomobilin park halindeki tırın dorsesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin altına girerek sıkışan otomobil hurdaya döndü. Kaza, Kütahya'nın Fuatpaşa Mahallesi Fettah Söğütleri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kütahya-Tavşanlı karayolu istikametinden Gaybiefendi yönüne seyir halinde olan 34 MEU 519 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 43 AAN 830 plakalı tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, tırın dorsesinin altına girerek sıkıştı. Kazada otomobilde büyük çapta hasar meydana gelirken araç adeta hurdaya döndü. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otomobilde sıkışan sürücünün kurtarılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası otomobilde ağır hasar oluşurken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.