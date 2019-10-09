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İki arkadaşın borç kavgası kanlı bitti

İki arkadaşın borç kavgası kanlı bitti
Giriş Tarihi: 9.10.2019

Şehzadeler'deki Kuşlubahçe mahallesinde bir tarlaya giden (31) ve (33) adlı iki arkadaşın alacak verecek kavgası kanlı bitti

Manisa Şehzadeler'deki Kuşlubahçe mahallesinde bir tarlaya giden Tayfun Güney (31) ve Yücel Kafes (33) adlı iki arkadaş, aracın içinde alacak verecek meselesi yüzünden kavga ettiler. Arkadaşının boş senet imzalatmak istediği Kafes, araçtaki ruhsatsız tabancasıyla Tayfun Güney'e 4 el ateş etti. Ağır yaralanan Güney kanlar içinde yere yığıldı. Tayfun Güney 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken öldü. Katil zanlısı Kafes ise tutuklandı.

SERKAN ÖZCAN

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