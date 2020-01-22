Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde saat 17.46'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunusemre ilçesinde saat 17.46'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
İzmir'den de hissedilen sarsıntı, yerin 14 kilometre derinliğinde oluştu.
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Manisa'da deprem! İzmir de sallandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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