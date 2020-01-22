Manisa'da korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde 3,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

AFAD'dan alınan verilere göre, Manisa ve bölge illerde hissedilen 3.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Merkez üssü Manisa Yunusemre olan deprem saat 16.18'de yerin 11.82 kilometre derinliğinde meydana geldi. Manisa'daki depremin büyüklüğünü AFAD 3.0 olarak ölçerken, Kandilli Rasathanesi 3.2 olarak ölçtü.