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'da korkutan ! , Kandilli son depremler...

Manisa'da korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

22.01.2020, 17:05 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020,17:16

'dan yapılan açıklamaya göre 'nın Yunus Emre ilçesinde 3,0 büyüklüğünde bir meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

AFAD'dan alınan verilere göre, Manisa ve bölge illerde hissedilen 3.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Merkez üssü Manisa Yunusemre olan deprem saat 16.18'de yerin 11.82 kilometre derinliğinde meydana geldi. Manisa'daki depremin büyüklüğünü AFAD 3.0 olarak ölçerken, Kandilli Rasathanesi 3.2 olarak ölçtü.

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