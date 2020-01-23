Son dakika: Manisa'da bir deprem daha! AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika haberine göre, AFAD'dan alınan verilerine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 11.34'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Manisa'da dün akşam Akhisar ilçesinde saat 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler devam ediyor. İşte son depremler...

Manisa'nın Akhisar ilçesinde AFAD'dan alınan bilgiye göre 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Dün saat 16.18'den bugün saat 11.45'e kadar Manisa'nın Akhisar, Kırkağaç ve Yunusemre ilçelerinde toplam 245 sarsıntı yaşandı. 3 kişinin hafif yaralandığı, 1 kişinin de panik atak geçirdiği 5.4 büyüklüğündeki depremde, 5 metruk binanın yıkıldığı, bazı binalarda da çatlaklar oluştuğu bildirildi. Akhisar'da vatandaşlar, evlerine girmeye korkarken, Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çadıra ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, dün saat 16.18'de merkez üssü Manisa'nın Yunusemre ilçesi olan Richter ölçeğine göre 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından bölgede büyüklükleri 1.0 ile 4.2 olan çok sayıda sarsıntı kaydedildi.

Saatler 22.22'yi gösterdiğinde bu kez bölge 5.4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Merkez üssü Akhisar ilçesi Musalar köyü olan deprem, yerin 10.35 kilometre derinliğinde meydana geldi. 3 dakika sonra bu kez merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İşte AFAD son depremler listesi...

EGE VE MARMARA SALLANDI

Depremler Aydın, İzmir, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Yalova, İstanbul ve Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki yerleşim yerlerinde de hissedildi. Paniğe neden olan depremler nedeniyle Manisa'da vatandaşlar sokaklara çıktı. Korkudan evlerine giremeyenler geceyi yaktıkları ateşin başında geçirdi.

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