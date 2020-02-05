Akhisar-Bigadiç fay hattı Ege’yi uyarıyor

Son depremlerle Akhisar-Bigadiç fay zonunun kırılmaya başladığını açıklayan Prof. Dr. Sözbilir, “Bu fay zonu 7 büyüklükte deprem üretebilir. Soma, Kırkağaç, Akhisar, Bigadiç, Balıkesir, Manisa, Sındırgı ve Bergama etkilenir” dedi

Prof. Dr. Hasan Sözbilir

Manisa'nın Akhisar ilçesi ve çevresi 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Önceki gece Akhisar'da 5 dakika içinde 5 deprem yaşanırken bölgede 22 Ocak'tan bu yana meydana gelen depremlerin sayısı 2 bin 55'i buldu. Bölge halkının tedirgin bekleyişi sürerken uzmanlardan korkutan bir uyarı geldi. Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, son depremlerin bölgedeki Akhisar ile Bigadiç arasında uzanan fay zonunun kırılmaya başladığını gösterdiğini açıkladı.Bu nedenle bu zon üzerinde meydana gelen depremlerin öncü niteliğinde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, "Bu çok önemli bir konu. Kırılmaya başlayan 35-40 kilometre uzunluğundaki bu fay zonu 6.9 ila 7 arasındaki bir büyüklükte deprem üretebilir. Bu durumda Soma, Kırkağaç, Akhisar, Bigadiç, Balıkesir, Manisa, Sındırgı, Bergama gibi yakın yerleşimler etkilenir. Şu andaki öncü depremler, bize aynı zamanda bir şans da tanıyor. Bize 'Bak ben kırılmaya başladım kendine bir önlem al' uyarısında bulunuyor. Başta belediyeler olmak üzere ilgili kurumlar bir an önce harekete geçmeli" dedi. 22 Ocak'tan bu yana Akhisar ve çevesindeki meydana gelen depremlerin Soma-Kırkağaç Fayı, Gelenbe Fay Zonu ve Akhisar Fayı tarafından üretildiğini ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, "Meydana gelen son depremler ise, Gelenbe Fay Zonu'nun kırılmaya başladığını gösteriyor. Bu da son depremlerin önemli bölümünün artçı değil öncü fay olduğunu ortaya koyuyor. Bu çok önemli bir durum. Orada bir tehlike var. Çünkü o fay diğerlerinden farklı olarak doğrultu atımlı bir fay. Yani Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu fayındaki segmentler gibi çalışan bir fay. Bu zonda birbirine paralel olan iki fay var. Bu zonun üretebileceği deprem ise, 6.9-7 arasında" dedi.Gelenbe Fay Zonu'nun ilk 5.4'lük depremin meydana geldiği Akhisar Musalar'dan başlayıp kuzeye doğru Gölcük ve Eşmedere'ye kadar gittiğini anlatan Prof. Dr. Sözbilir, "Yani Akhisar ile Bigadiç arasında uzanıyor. Bu zon üzerinde 20 köy bulunuyor. Burada meydana gelecek 6 büyüklüğündeki bir deprem Sındırgı, Bigadiç, Soma, Kırkağaç, Akhisar, Bigadiç, Balıkesir, Manisa, Bergama gibi yakın yerleşimleri etkiler" dedi.Gelenbe Fay Zonu'ndaki 35-40 kilometre uzunluğundaki birbirine paralel iki fayın aynı zamanda birbiriyle bağlantılı parçalar olduğunu ifade eden Sözbilir, şöyle devam etti: "Yani birinde kırılma başladı mı öbüründe de başlar. O zon ve çevresinde başta belediyeler olmak üzere sorumlu kurumlar, bu fayların geçtiği kesimlerle ilgili gidip arazide çalışma yapmaları gerekiyor. Gitsinler ve bu faylar nereden geçiyor, geçtiği yerlerde köy, yerleşim var mı, varsa o binaların durumu nedir ve güçlendirilmeleri için neler yapılması gerekiyor, bunları tespit edip harekete geçsinler." Bu zon kırılmaya başlamasının hemen yarın veya bir iki gün içesinde büyük bir deprem olacak anlamına gelmediğini de ifade eden Sözbilir, şunları söyledi:"Belki de böyle bir deprem 20 yıl sonra oluşturur. Jeoloji biraz böyle yavaş çalışıyor. Ama şu andaki öncü depremler, bize aynı zamanda bir şans da tanıyor. Bize 'Bak ben kırılmaya başladım kendine bir önlem al' diyor. Gereken ihtarı yapıyor. Öncü deprem bu demek zaten."Duayen işadamı Kemal Zorlu, "Depreme dayanıklı bina yapımında tüm malzeme kalemlerinin önemli olduğunu belirterek, "Sadece demir ve beton kalitesi değil, tesisat da önemli. Sızdıran su borusu, betonu ve demiri çürütür. Patlayan doğalgaz borusu yangın çıkarır. Bu Elazığ'da yaşandı" dedi.60 yıldır inşaat sektöründeki Ege Yıldız Başkanı Kemal Zorlu, Elazığ depreminin Türkiye'ye yine ders verdiğini belirterek, "Türkiye'nin deprem gerçeği bize, doğru plan, proje ve imalat yapmamız, binalarda kaliteli malzeme kullanmamız gerektiğini söylüyor. Küçük fiyat farklarına tamah edip malzeme kalitesine özen göstermezsek felaketin boyutu büyüyor. Sadece beton ve demirin kalitesiyle iş bitmiyor. İçten içe sızdıran bir su tesisatı, binanın kirişlerini çürütür. Sarsıntıda patlayan bir doğalgaz borusu yangın çıkarır. Elektrik kaçağı ve su borularının patlaması da depremin etkilerini artırır. Artık depremlerin bize verdiği dersi alıp, zemin etüdü iyi yapılmış alanlara, kaliteli malzemelerle bina inşa etmeliyiz" diye konuştu.Depremin vurduğu Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.AFAD verilerine göre gece 01.19'da merkez üssü Sivrice olan 4.5 büyüklüğündeki sarsıntı ilçenin yanı sıra şehir merkezi ve yakın bölgelerden de hissedildi. Depremin yıkıcı olmasa da hasarlı binalarda daha büyük riskler yaratabileceği açıklandı.ERHAN GÜLENÇ / ÖZEL HABER