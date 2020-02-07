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Oyuncak fabrikası cayır cayır yandı

Oyuncak fabrikası cayır cayır yandı
Giriş Tarihi: 7.2.2020

Manisa'nın Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik park oyuncakları üretimi yapılan fabrikada dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevlere çalışanlar ilk müdahaleyi yaparken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, fabrikaya dört bir yanından su ve köpük sıkarak alevlere müdahale etti.

SERKAN ÖZCAN

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