Meryem için umut zamanı

Beyincik erimesi hastalığına yakalanan Meryem'in SGK geri ödeme listesin-de olmayan ilaçları için Manisa Valiliği'nin izniyle yardım kampanyası başlatıldı.

Meryem'i hayatta tutacak kampanya için, anne Sevnaz Karaman ve baba İbrahim Karaman vatandaşlardan destek istedi. Manisa Valiliği de 10 bin liralık bağışla kampanyaya start verdi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan Sevnaz İbrahim Karaman çiftinin kızı Meryem'e, 2 yıl önce epilepsi nöbeti şikayetiyle gittikleri Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde, NCL Tip 2 (beyincik eri-mesi) hastalığı tanısı konulmuş, fabrika işçisi baba İbrahim Karaman kızının yaşama tutunma-sı için sosyal medyadan yardım çağrısı yapmıştı. Yeni Asır da, Meryem'in yurtdışından getirilebilecek ve her bir dozu 24 bin Euro olan ilaç masrafları için 'Meryem hayat ilacını bekliyor' haberiyle ailenin sesini duyurmuştu.

NERMİN UÇTU