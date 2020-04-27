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Haberler Manisa Şehzadeler'de et restoranında yangın

'de et restoranında

Şehzadeler'de et restoranında yangın

27.04.2020, 10:38

'nın ilçesinde bir et restoranında çıktı. Baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Nişancıpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan et restoranında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında işletmenin baca kısmı alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını 15 dakika içerisinde kontrol altına aldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi kısa süreliğine trafiğe kapattı. Yangının çıktığı dükkanda hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekipleri, yangını çıkış nedenini araştırıyor.
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