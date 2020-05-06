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Haberler Manisa Manisa'da havalandırma boşluğuna düşen kedi duvar kırılarak kurtarıldı

'da boşluğuna düşen duvar kırılarak kurtarıldı

'da bir bankanın boşluğuna düşen yavru , itfaiye ekiplerinin duvarı kırmasıyla kurtarıldı.

Manisa'da havalandırma boşluğuna düşen kedi duvar kırılarak kurtarıldı

06.05.2020, 15:35 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020,15:53

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir banka şubesinde havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince duvar kırılarak kurtarıldı.

Bir banka şubesinde, duvarın arkasından kedi sesi geldiğini fark eden görevliler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bankaya gelen ekipler, duvar ile panel arasına sıkışan kedinin yerini belirledi. Ekipler duvarı kırarak, kediyi kurtardı.

Kedi yavrusu, sağlık kontrolü için Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.

AA

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