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Haberler Manisa Manisa'da korkutan yangın! Spil Dağı Milli Parkı’nda seyir halindeki araç kül oldu

'da korkutan ! ’nda seyir halindeki araç kül oldu

Manisa ’nda seyir halindeki araç bilinmeyen bir nedenle yanarak kül oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, ormanlık alana sıçramadan söndürmeyi başardı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Manisa'da korkutan yangın! Spil Dağı Milli Parkı’nda seyir halindeki araç kül oldu

12.05.2020, 16:07

Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda seyir halindeki hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle alev alarak kül oldu.



Edinilen bilgiye göre, Spil Dağı Milli Parkı seyir teraslarının olduğu mevkide Halis U. yönetimindeki 45 UC 901 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan Halis U. bir yandan da durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, ormanlık alana sıçramadan kısa sürede söndürdü. Adeta küle dönen araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

IHA

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