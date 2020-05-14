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Haberler Manisa 2,5 yaşında traktörün altında kalarak can verdi

2,5 yaşında traktörün altında kalarak can verdi

'da 2.5 yaşındaki , komşularının traktörünün altında kalarak can verdi. makinesi çıkarıldığı sırada traktörün altında kalan Naz Toprak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.Jandarma olayla ilgil soruşturma başlattı.

2,5 yaşında traktörün altında kalarak can verdi

14.05.2020, 09:22 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020,09:34

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, komşularının traktörünün altında kalan 2.5 yaşındaki Alime Naz Toprak, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Killik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üzüm bağından dönen Mehmet Kara (40), 45 RL 791 plakalı traktörüne takılı olan ilaç makinesinin çıkarılması için komşusu Hüseyin Toprak'tan yardım istedi. Toprak, zirai ilaç makinesinin çıkarılması için komşusuna yardım etti. Makine çıkarılırken Mehmet Kara'nın traktörle hareket ettiği sırada aracın büyük tekerleğinin önüne gelen Hüseyin Toprak'ın 2.5 yaşındaki kızı Alime Naz Toprak, traktörün altında kaldı.

Baba ve traktör sürücüsü, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen küçük Alime Naz yaşamını yitirdi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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