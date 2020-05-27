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Hedef şaştı Ceren öldü

Salihli’de şok etkisi yaratan korkunç cinayette sır perdesi aralandı. husumetlisi S.K. yerine, tanımadığı 17 yaşındaki Ceren’i yanlışlıkla öldürdüğünü itiraf etti.

Hedef şaştı Ceren öldü
Giriş Tarihi: 27.5.2020

Manisa'nın Salihli ilçesinde şok etkisi yaratan 17 yaşındaki Ceren Kultaş'ın öldürülmesi olayıyla ilgili 4 gündür aranan katil, Şükrü Şimşek (30), cinayetin işlendiği akaryakıt istasyonunun 50 metre uzağındaki atıl bir fabrikada saklanırken yakalandı. Katil zanlısı Şimşek ifadesinde, "S.K. (19) adındaki kadınla aramızda bir çok konuda problemler vardı. Ona husumet besliyordum. Olayın yaşandığı gün motosikletimle akaryakıt istasyonunun yanından geçiyordum. Otomobil yıkanan bölümde 1 kız ile yanında 2 erkek gördüm. Gördüğüm kızın S.K. olduğunu düşünerek öfkeme hakim olamadım. Akaryakıt istasyonunun az ilerisinde motosikletimi park edip koşarak oraya gittim. Arkasından ateş ettim ve olay yerinden kaçtım. Ancak öldürdüğüm kişi S.K değil, Ceren Kultaş'mış" dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Hayatının baharındaki Ceren Kultaş'ı acımasızca öldüren Şükrü Şimşek, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mala zarar verme, hırsızlık gibi suçlardan çok sayıda sabıka kaydı olduğu öğrenilen Şimşek, nöbetçi savcıya verdiği ifadenin ardından mahkemeye sevk edildi. Şimşek, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMRE SAÇLI

17 yaşındaki Ceren'in katilinin ifadesi şoke etti! Yanlış hedef

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