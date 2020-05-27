Manisa'nın Karaağaç Mahallesi'nde karantina kaldırıldı

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Karaağaç Mahallesi'nde sosyal izolasyonun sağlanması ve yeni vakaya rastlanılmaması nedeniyle, 26 Mayıs saat 24.00 itibari ile karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

AA

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