  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Manisa'nın Karaağaç Mahallesi'nde karantina kaldırıldı

'nın 'nde kaldırıldı

'nın ilçesine bağlı 'nde yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sona erdi.

Manisa'nın Karaağaç Mahallesi'nde karantina kaldırıldı

27.05.2020, 09:22 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020,09:26

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Karaağaç Mahallesi'nde sosyal izolasyonun sağlanması ve yeni vakaya rastlanılmaması nedeniyle, 26 Mayıs saat 24.00 itibari ile karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

AA

Aydın'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'nın Karaağaç Mahallesi'nde karantina kaldırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA