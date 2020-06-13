Evinin mutfağından çıktı! Görünce dehşete düşüp itfaiyeyi aradı

Durasıllı Mahallesi'nde yaşayan Salih Ülker, dün akşam açık olan kapıdan evine yılan girdiğini gördü. Ülker, komşularından yardım istedi.

Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı evden çıkarmayı başaramayınca da itfaiyeyi aradı. Adrese gelen itfaiye ekibi, mutfaktaki yılanı yakalayıp, doğal yaşam alanına bıraktı.





Tarım ve Orman Bakanlığı 4'üncü Bölge Müdürlüğü Manisa İl Şube Müdürlüğü yetkilileri, yılanın bölgede sıkça görülen Bozyörük cinsi olduğunu bildirdi. Ev sahibi Salih Ülker de itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

DHA

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