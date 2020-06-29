  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Manisa'da korkunç ölüm! Devrilen traktörünün altında can verdi

'da korkunç ölüm! Devrilen traktörünün altında can verdi

'da traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücüsü hayatını kaybetti. Tarlasına giden 56 yaşındaki yönetimindeki traktör, tarlasında oluşan çukura girdi. Çukura giren traktör ters döndü. Traktörün altında kalan sürücü Çaçur kurtarılamadı.

Manisa'da korkunç ölüm! Devrilen traktörünün altında can verdi

29.06.2020, 14:26 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020,14:33

Manisa'nın Gördes ilçesinde, zeytin tarlasında çukura giren traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre olay saat 12.15'de ilçeye bağlı Kayacık Mahallesinde kendi tarlasına giden Rafet Çaçur (56) yönetimindeki 45 R 3252 plakalı traktör, Kayacık Mahallesinde zeytin tarlasında oluşan çukura girdi. Tekerin çukura girmesiyle ters dönen traktörün altında kalan Çaçur, olay yerinde hayatını kaybetti.



Kazayı gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Rafet Çaçur'un cenazesi İzmir Adli Tıpa gönderilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

IHA

Buldan Yayla Gölü'nün Doğal Sit Alanı ilan edilmesi memnuniyetle karşılandı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da korkunç ölüm! Devrilen traktörünün altında can verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA