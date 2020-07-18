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Manisa'da korkunç kaza! Otomobil kamyona arkadan çarptı

Manisa'da kavşaktan karşı yöne geçen kamyona, arkadan gelen otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

18.07.2020, 14:50 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020,14:57