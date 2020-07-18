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Haberler Manisa NASA tarafından keşfedilmişti! Manisa semalarında görüldü

tarafından keşfedilmişti! semalarında görüldü

tarafından keşfedilen semalarında fotoğraflandı. Neowise, ay sonuna kadar parlaklığını kaybetmeden çıplak gözle görülebilecek.

NASA tarafından keşfedilmişti! Manisa semalarında görüldü

18.07.2020, 12:11 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020,12:37

NASA tarafından keşfedilen ve ismini keşfeden teleskoptan alan Neowise kuyruklu yıldız Manisa semalarında fotoğraflandı.

NASA tarafından mart ayında keşfedilen ve ismini keşfeden teleskoptan alan C/2020 F3 Neowise kuyruklu yıldızı geçtiğimiz hafta Merkür'ün yörüngesinden ayrılarak 3 Temmuz itibariyle güneşe en yakın konuma geldi. Güneş'e yakın geçmesi nedeniyle parlaklığı artan Neowise, Dünya'dan da çıplak gözle görülebildi.


Çeyrek asır içerisinde Kuzey Yarım Küre'de gözlemlenen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, ay sonuna kadar parlaklığını kaybetmeden çıplak gözle görülebilecek. 23 Temmuz'da ise Dünya'ya en yakın geçişini yapacak olan Neowise çıplak gözle daha net bir şekilde görülebilecek. Manisa semalarında görülen Neowise, İhlas Haber Ajansı tarafından fotoğraflandı.


IHA

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