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Haberler Manisa Çekirdeksiz üzümün başkenti

Çekirdeksiz üzümün başkenti

Başkanı Dr. , Muradiye’de gezdi. Üzüm üreticisiyle buluşan Başkan Çerçi, üzüm kesip sergi yapan işçilerle sohbet etti.

Çekirdeksiz üzümün başkenti
Giriş Tarihi: 8.9.2020

Çekirdeksiz üzümün başkenti Manisa'da üzüm hasadı başladı. Yunusemre Belediye Başka-nı Dr. Mehmet Çerçi de Muradiye Mahalle-si'nde üzüm bağlarını gezerek üreticiler ve tarım işçileriyle sohbet etti, üzüm kesti. Sergi yapan işçilerle de konuşan Belediye Başkanı Çerçi, geçti-ğimiz günlerde açıklanan kuru üzüm taban fiyatının üreticinin yüzünü güldürdüğünü dile getirdi.

TOPRAĞIMIZIN SARI ALTINI

Başkan Çerçi burada yaptığı açık-lamada, "Malumunuz Manisa çekir-deksiz üzümün başkenti. Yüzde 95'i ilimizde üretiliyor. Sarı altın dediği-miz meyvemizde hasat başladı. Tüm üreticilerimize bol rekolte diliyo-rum. İlçemizde de üzüm üretimi yoğun. Üreticilerimizle fırsat bul-dukça bir araya geliyoruz. Bu yıl açıklanan fiyattan genel olarak memnunlar. Onların nezdinde tüm devlet büyüklerimize teşek-kür ediyorum. Üreticilerimize de hayırlı kazançlar diliyorum" dedi.

Cüneyt HASÇELİK

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