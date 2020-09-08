Çekirdeksiz üzümün başkenti Manisa'da üzüm hasadı başladı. Yunusemre Belediye Başka-nı Dr. Mehmet Çerçi de Muradiye Mahalle-si'nde üzüm bağlarını gezerek üreticiler ve tarım işçileriyle sohbet etti, üzüm kesti. Sergi yapan işçilerle de konuşan Belediye Başkanı Çerçi, geçti-ğimiz günlerde açıklanan kuru üzüm taban fiyatının üreticinin yüzünü güldürdüğünü dile getirdi.



TOPRAĞIMIZIN SARI ALTINI



Başkan Çerçi burada yaptığı açık-lamada, "Malumunuz Manisa çekir-deksiz üzümün başkenti. Yüzde 95'i ilimizde üretiliyor. Sarı altın dediği-miz meyvemizde hasat başladı. Tüm üreticilerimize bol rekolte diliyo-rum. İlçemizde de üzüm üretimi yoğun. Üreticilerimizle fırsat bul-dukça bir araya geliyoruz. Bu yıl açıklanan fiyattan genel olarak memnunlar. Onların nezdinde tüm devlet büyüklerimize teşek-kür ediyorum. Üreticilerimize de hayırlı kazançlar diliyorum" dedi.

Cüneyt HASÇELİK