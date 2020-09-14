Çalınan traktörler çiftlikte bulundu: 2 tutuklama

Manisa'nın Salihli ilçesinde, iki mahalleden çalınan iki traktör bir çiftlikte bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Salihli ilçesine bağlı Durasıllı ve Eldelek Mahallesi'nden, iki traktör ve tarım aleti çalınması üzerine, jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında, iki şüphelinin traktör satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

Harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerin en son görüştüğü traktör tamircisi A.G.'yi gözaltına aldı. A.G. ifadesinde, traktörlerin Çapaklı Mahallesi'ndeki Yalçın D.'ye ait çiftlikte olduğunu bildirdi.

Bunun üzerine, çiftliğe giden ekipler traktörleri ve tarım aletini üzerine branda örtülmüş halde buldu. Öte yandan, traktörleri satmaya çalışan Ahmet G. ve Fevzi A. da gözaltına alındı.

Jandarma karakolunda ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Fevzi A. ve Ahmet G. tutuklanırken, traktör tamircisi A.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Çalınan traktörler ve tarım aleti de sahiplerine geri teslim edildi.

DHA

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