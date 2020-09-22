Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Yunusemre ilçesi Covid-19 salgınıyla mücadele faaliyetleri değerlendirildi.
Valilik Brifing Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Karadeniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici ve ilgililer katıldı.
Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Yunusemre İlçesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda, çalışmalar hakkında Vali Karadeniz'e brifing verildi.
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Yunusemre’deki Covid-19 tedbirleri görüşüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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