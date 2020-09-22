Haberler Manisa Yunusemre’deki Covid-19 tedbirleri görüşüldü

Yunusemre’deki Covid-19 tedbirleri görüşüldü

Manisa Yunusemre'de koronavirüs tedbirleriyle ilgili yapılan faaliyetler değerlendirildi. Koronavirüs faaliyetlerinin görüşüldüğü toplantıda, çalışmalar hakkında Vali Karadeniz’e brifing verildi.

22.09.2020, 12:45 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020,12:48