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Haberler Manisa Yunusemre’deki Covid-19 tedbirleri görüşüldü

’deki Covid-19 tedbirleri görüşüldü

'de tedbirleriyle ilgili yapılan faaliyetler değerlendirildi. Koronavirüs faaliyetlerinin görüşüldüğü toplantıda, çalışmalar hakkında Vali ’e brifing verildi.

Yunusemre’deki Covid-19 tedbirleri görüşüldü

22.09.2020, 12:45 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020,12:48

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Yunusemre ilçesi Covid-19 salgınıyla mücadele faaliyetleri değerlendirildi.

Valilik Brifing Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Karadeniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici ve ilgililer katıldı.

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Yunusemre İlçesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda, çalışmalar hakkında Vali Karadeniz'e brifing verildi.

İHA

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