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Haberler Manisa Kamyonla çarpışan otomobil takla attı

Kamyonla çarpışan otomobil takla attı

Kamyonla çarpışan otomobil takla attı
Giriş Tarihi: 23.9.2020

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde kamyonla çarpışarak takla atan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı. Kaza, önceki akşam saat 22.00 sıralarında İzmir-Ankara yolu Erbiller Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yaşar Güler (53) yönetimindeki otomobil, Coşkun Altundaş (34) yönetimindeki kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak takla attı. Kazada otomobilin sürücüsü Güler ile araçta bulunan eşi Nuran Güler (47) ve kızları Naz Güler (13) yaralandı. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İLKER UYAR

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