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Haberler Manisa Ses gelen kulağından sivrisinek çıktı

Ses gelen kulağından sivrisinek çıktı

Ses gelen kulağından sivrisinek çıktı
Giriş Tarihi: 23.9.2020

Manisa Salihli'de kulağından gelen ses nedeniyle uyuyamayan ve soluğu hastanede alan 66 yaşındaki çiftçi Recep Korkmaz hayatının şokunu yaşadı. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Muhammet Yeniay'a muayene olan Korkmaz'ın kulağından canlı bir sinek çıkarıldı. Korkmaz gündüz incir topladığını belirterek, "Kulağımın içinde canlı sinek olduğunu görünce şok geçirdim. Allah'a şükür doktor sineği çıkarınca rahatladım" diye konuştu.

'İLK DEFA OLDU'
Kulağın içine kamerayla girip sineği gördüklerini belirten Operatör Doktor Yeniay, "Sineği çıkardık. Şu anda kulak zarı gayet güzel. İşitmesi ile ilgili de herhangi bir sorunu yok. İlk defa kulak içinde canlı bir sinekle karşılaştık" dedi.

EMRE SAÇLI

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