‘Karımın ölümünde ihmali olanlar cezasını bulacak’

MANİSA'DA 3 yıl önce eşi Ayşe Eren'in doğum sırasındaki ölümünde ihmaller zinciri olduğunu iddia eden ve dava açan Raif Eren'in hukuk savaşında karar aşamasına gelindi. Ayşe Eren'in gebelik dönemini takip eden Manisa'daki bir özel hastanenin doktorlarından Prof. Dr. T.Ö'nün ihmali olduğunu öne süren Raif Eren, "Eşim, doğum başladıktan sonra kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nin kadın doğum servisinden, hiçbir müdahale yapılmadan daha alt seviyedeki bir özel hastaneye sevk edilmiştir. Burada doğrudan ameliyata alınan eşimin durumu kritikleşmiş ve vefat etmiştir. Bebeğimiz ise bacağı kırık dünyaya gelmiştir. Tüm bunların peşini bırakmayacağım. 3 yıldır verdiğim hukuk savaşını kazanacağımdan eminim" dedi.

ADALET YERİNİ BULACAK

Yeni Asır'a konuşan Raif Eren, eşinin ölümünde ihmali olduğunu iddia ettiği Prof. Dr. T.Ö'yü, hamileliğin 36. haftasında aradıklarını ve Manisa'da olmadığını öğrenince, karısını Celal Bayar Hastanesi'nin acilinden girişle kadın doğum servisine kaldırdıklarını söyledi.

TETKİK BİLE YAPMADILAR

Eren, "Ama buradaki hekim, bebeğin küveze ihtiyaç duyacağını, hastanede bu imkanın olmadığını ve bebeğin sezaryenle alınması gerektiğini belirtti. Eşim tetkik yapmadan Turgutlu'da bir özel hastaneye sevk edildi. Burada ameliyata alınan eşimin durumu kötüleşti ve onu kurtaramadılar. Bebeğimiz ise ayağı kırık olarak doğdu. Bunların yaşanmasında eşimin gebelik dönemindeki doktoru T.Ö. ile hastanelerin ihmali var. 3 yıldır süren hukuk savaşının sonuna geldik. Adaletin yerini bulacağından eminim" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL