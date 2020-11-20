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Manisa'da cuma namazı öncesi yağmur duası

Manisa'da yaklaşan kış aylarına rağmen henüz yağış düşmeyince cuma namazı öncesi yağmur duası yapıldı. Şehzadeler ilçesindeki tüm camilerde yapılan duaya binlerce kişi ellerini ters çevirip 'amin' diyerek katıldı.

20.11.2020, 18:02