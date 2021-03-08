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Haberler Manisa Manisa'da feci kaza: 1 ölü

'da feci kaza: 1 ölü

'nın ilçesinde bir kamyonetin park halindeki çimento yüklü TIR'a çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Manisa'da feci kaza: 1 ölü
İHA

09.03.2021, 01:16

Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alaşehir-Salihli karayolu üzerindeki Kavaklıdere Çayı mevkiinde meydana geldi.

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