Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alaşehir-Salihli karayolu üzerindeki Kavaklıdere Çayı mevkiinde meydana geldi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kamyonetin park halindeki çimento yüklü TIR'a çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
09.03.2021, 01:16
Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alaşehir-Salihli karayolu üzerindeki Kavaklıdere Çayı mevkiinde meydana geldi.
Manisa'da feci kaza: 1 ölü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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