En küçük yaşam savaşçısı Kerem Ali destan yazdı

Manisa'da yaşayan ev hanımı Gülsevim Artın (20) ile gıda dağıtım işinde çalışan eşi Mehmet Ali Artın'ın (23) biricik oğulları Ali Kerem, 14 Temmuz 2020 günü dünyaya geldi. Üzerine titredikleri Ali Kerem'in geceleri hiç uyumaması genç çifti huzursuz etti. Bebeklerinin gaz sancısı çektiğini düşünen Artın çifti, soluğu doktorda aldı. Önce ultrason, ardından MR çekildi. Karaciğerde kitle görülmesi üzerine minik Ali Kerem biyopsi için İzmir'e bir üniversite hastanesine gönderildi.

NAKİL KARARI ALINDI AMA...

Dünyaya geleli daha 40 gün olan talihsiz bebeğin karaciğerinde hepatoblastom denilen kötü huylu karaciğer tümörü saptandı. Artın çifti, anne baba olmanın sevincini yaşayamadan bebeklerini kaybetme korkusuyla kötü günler geçirirken, Ali Kerem'e kemoterapi başlandı. Karaciğerindeki 3 santim çapındaki tümörü küçültmek için minik vücuduna 4 kür kemoterapi uygulanan Ali Kerem için karaciğer nakli kararı alındı. Ali Kerem nakil için İzmir Kent Hastanesi'ne yönlendirildi. Aileden gönüllü adaylara tetkikler yapıldı, en uygun vericinin anne Gülsevim Artın olduğu saptandı. Nakil için planlamalar yapılırken pandemi nedeniyle ameliyat öncesinde anne ve bebeğine test yapıldı. Anne ve oğlunun testlerinin Kovid pozitif çıkması üzerine nakil ertelendi.

TESTLER NEGATİF ÇIKINCA HASTANEYE YATIRILDI

ANNE ve bebek, iki kez tekrarlanan testlerinin negatif çıkmasının ardından yaklaşık bir ay ertelenen karaciğer nakli için hastaneye yatırıldı. 20 Ocak'ta anne Artın'dan alınan karaciğer parçası minik Ali Kerem'e başarıyla nakledildi. Yetişkinlerin bile zorlukla göğüs gerebilecekleri hastalıklarla daha bir aylıkken boğuşmaya başlayan 6 aylık Ali Kerem, kanserden de Kovid'den de kurtuldu. İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç, "Bebek hastamız tam bir yaşam savaşçısı çıktı. Şifayla taburcu ettik" dedi.