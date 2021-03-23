  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Manisa'da korkunç son! Boğa saldırısına uğrayan kadın öldü

'da korkunç son! saldırısına uğrayan kadın öldü

Son dakika... 'nın ilçesinde arazide hayvan otlatan bir boğanın saldırısı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan feci olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da korkunç son! Boğa saldırısına uğrayan kadın öldü

23.03.2021, 09:43

Manisa'nın Gördes ilçesinde arazide hayvan otlatan kadın bir boğanın saldırısı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arazide büyükbaş hayvan otlatan Emine Yıldız (53) bir boğanın saldırısına uğradı. Boğanın boynuz darbeleri sonucu yere yığılan Yıldız'ı görenler 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yıldız'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, yaşanan feci olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HES Kodu tepkisine bıçakla karşılık verdi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da korkunç son! Boğa saldırısına uğrayan kadın öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.