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Haberler Manisa ‘Fakir kokaini’ ile ölüme gitmişler

‘Fakir kokaini’ ile ölüme gitmişler

‘Fakir kokaini’ ile ölüme gitmişler

6.4.2021

MANİSA'DA bir tarlada cesetleri bulunan 4 arkadaşı intihara götüren neden ortaya çıktı. 31 Ocak'ta ölü bulunan Muharrem Zengin (22), Neşet Dalgın (24), Serkan Zangal (23) ve kuzeni Ümit Zangal'dan alınan kan örnekleri incelendi. 4 gencin kanında kısa sürede bağımlılık yapan ve halk arasında 'delirten uyuşturucu' ya da 'fakir kokaini' olarak bilenen 'kristal met' denilen uyuşturucu madde bulundu. Uzmanlar bu maddenin insanları intihara sürüklediğini ve şizofreniye sebep olduğunu söyledi.

■ SERKAN ÖZCAN

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