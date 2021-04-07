Tanker yan yattı

MANİSA'NIN Kula ilçesinde, Ömer Sarıyer (37) idaresindeki, Karayolları İzmir 2. Bölge Müdürlüğü'ne ait tanker, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı.

KAZADA tanker içerisinde savrulan sürücü yaralanırken, yolcu olarak bulunan Kadir Kalyon (37) ise tankerin ön camından fırlayarak kupanın altında kaldı. Sağlık ekipleri, Kadir Kalyon'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

HASTANEYE kaldırılan yaralı tanker şoförü Ömer Sarıyer'in durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

FECİ şekilde yaşamını yitiren Kalyon'un cansız bedeni, çağrılan vinç yardımı ile sıkıştığı kupanın altından çıkarılarak, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen karayolları personelleri ise büyük üzüntü yaşadı.

■ BATUHAN ULU