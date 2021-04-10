Salihli Sanayi Sitesi Kooperatifinde başkan değişmedi

Salihli'de 316 üyesi bulunan Salihli S.S. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi olağan genel kurulunu hizmet binasında gerçekleştirdi. Divan başkanlığını Ahmet Yüksel'in yaptığı genel kurulda başkanlık için mevcut başkan İslam Korkusuz ile İbrahim Curacı yarıştı. Pandemi tedbirleri kapsamında açık oylama ile yapılan seçimde 97 oy alan İslam Korkusuz, 2. kez kooperatif başkanı seçildi. Diğer aday Curacı ise 30 oy aldı.

Kongreye katılan ortaklara teşekkür eden Başkan Korkusuz, kooperatif üyelerine en iyi hizmeti sunmak adına birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını söyledi. Korkusuz "1968 yılında kurulan kooperatifimize, yeni bir dev proje kazandırmak çalışmalarımızda sona gelindi. Önümüzdeki aylarda dev projenin temelini atacağız. Projemiz şimdiden üyelerimize, esnafımıza ve Salihli'mize hayırlı olsun" dedi.

İslam Korkusuz Başkanlığı'ndaki Salihli S.S. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin yeni yönetimi Mehmet Arslan, Ali Akman, Halil Bulanık ve Uğur Karakaş'tan oluşurken, denetim kurulu ise Ali Yılmaz ve Okan Akça'dan oluştu.