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Haberler Manisa Manisa'da aile içi vahşet! Tartıştığı babasını bıçakladı

'da aile içi vahşet! Tartıştığı babasını bıçakladı

'nın ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, babası ile tartışan M.Ş., tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu babasını bıçakladı. Babasının ölümüne neden olan M.Ş. olay sonrasında gözaltına alındı.

Manisa'da aile içi vahşet! Tartıştığı babasını bıçakladı
İHA

17.05.2021, 08:49

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tartıştığı babasını bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Aile içi kavga Turgutlu'da kanlı bitti. Acarlar Mahallesi Güneş Sokak'ta bulunan evlerinde M.Ş., babası İbrahim Şenpınar ile henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iddiaya göre İbrahim Şenpınar, eşi A.Ş. ve oğlu M.Ş.'ye mutfaktan aldığı bıçak ile saldırdı.

Babası İbrahim Şenpınar'ın elinde olan bıçağı alan M.Ş., boğuşma esnasında bıçak babasının göğsüne sapladı.

Haber verilmesi ile olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında İbrahim Şenpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şenpınar'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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