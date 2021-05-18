Böyle evlat olmaz olsun

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tartıştığı babasını bıçakla öldüren 19 yaşındaki Mehmet Şenpınar gözaltına alındı. Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Acarlar Mahallesi Güneş Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Eve aşırı alkollü gelen İbrahim Şenpınar (53) ile eşi Ayşe Şenpınar (44) ve oğlu Mehmet Şenpınar (19) arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü ve olayda İbrahim Şenpınar bıçaklandı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İbrahim Şenpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şenpınar'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ardından polis ekipleri Ayşen Şenpınar'ı (44) evde, oğlu Mehmet Şenpınar'ı ise gittiği dayısının evinde gözaltına aldı. Mehmet Şenpınar emniyetteki ifadesinde babasını kendisinin bıçakladığını itiraf etti. Şenpınar, babasının eve alkollü geldiğini ve bu nedenle de aralarında tartışma çıktığını söyledi. Tartışma sırasında elindeki bıçağın babasının göğsüne saplandığını anlattı.



KOMŞULARINA SIĞINDI

ADANA Yüreğir'de yaşayan Eşe Güven ile oğlu A.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.G. ekmek bıçağıyla annesine saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak yarası alan Eşe Güven, komşularına sığınarak yardım istedi. A.G. olay yerinden kaçarken, devriye görevinde bulunan polis ekibi durumu fark edip hemen sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipler, Eşe Güven'i hastaneye kaldırdı. Bölgede araştırma yapan polis ekibi, şüpheli A.G'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Psikolojik sorunları olduğu ve daha önce de annesine şiddet uyguladığı iddia edilen A.G'nin polis merkezindeki sorgusu sürüyor.