Muğla'daki baba-oğul cinayetinde kan donduran savunma: “Beni tuzağa düşürdüler” dedi, sevgili itirafı ortalığı karıştırdı!

Cinayetlerle bir ilgisi olmadığını savunan Uslu, ağır yaralanan Nesrin Acar ile olay tarihi öncesinde 3 yıldır ilişkileri olduğunun öne sürüp, "Menderes bunu bilmiyordu. Hatta Nesrin birkaç kez bana 'Menderes'i öldürelim' demişti ama ben ciddiye almamıştım. Evin kirasını bile ben ödüyordum" diye konuştu.

'NESRİN, BİRKAÇ KEZ BANA 'MENDERES'İ ÖLDÜRELİM' DEMİŞTİ'

ANNESİNDEN 'EVLENECEĞİZ' İDDİASI

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın annesi Fatma Uslu da benzer iddialarda bulundu. Anne Uslu, "Nesrin bir gün yanındaki bir kadınla evime gelip, 'Göksal ile evleneceğiz' dedi. Ben kabul etmedim. Oğlum 2,5 yıldır Nesrin'e bakıyordu, onu bitirdiler" diye konuştu.

HTS KAYITLARI VE AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ

Şikayetçi avukatı Sibel Polat, sanığın beyanlarının çelişkili ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirtip, Nesrin Acar'ın da sanık olarak yargılanması gerektiği yönündeki talebini yineledi.

Mahkeme heyeti, sanık Göksal Uslu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına, olay gününe ait HTS ve baz kayıtlarının ayrıntılı incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.