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Haberler Manisa Manisa'da uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

'da uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

'nın ilçesinde, bir iş yeri ve 4 eve yapılan uyuşturucu baskınında 1702 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'da uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

20.05.2021, 01:21

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yunusemre'de uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında 4 ev ve 1 iş yerine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 1702 sentetik ecza hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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