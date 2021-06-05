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Haberler Manisa Manisa’da yine traktör kazası: 5 yaralı

’da yine traktör kazası: 5 yaralı

’nın ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, traktörün koruma demiri sayesinde hayata tutundu.

Manisa’da yine traktör kazası: 5 yaralı
İHA

05.06.2021, 18:16

Kaza, Karaağaç Mahallesi Çavdar Yaylası'nda meydana geldi. Edilen bilgiye göre, S.A. (55) yönetimindeki 45 SZ 637 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada traktör sürücüsü S.A. ile traktör sepetinde yolcu olarak bulunan A.Y. (14), F.E. (17), F.A. (50) ve S.V. (45) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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