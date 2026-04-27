İzmirliler dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılıyor | ESHOT hareket noktası değişti

İzmir haberleri.... İZSU, Konak İlçesi Umurbey, Halkapınar, Mersinli ve Çınarlı Mahalleleri ile Bayraklı İlçesi Adalet Mahallesi'nde Dünya Bankası kredisi ile yağmursuyu ve kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesi ile hat ayrıştırma çalışmaları yürütüldüğünü açıkladı.
BU YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI
Çalışmalar kapsamında UKOME kararı ile Ozan Abay Caddesi'nin Nur Sultan Nazarbayev Caddesi ile Adliye Köprüsü katılım kolları arası kazı çalışmaları nedeniyle yol 27 Nisan 2026 (pazartesi ) tarihinden itibaren geçici olarak trafiğe kapatılacak olup, yapımı tamamlanan trafiğe kapalı alanlar Sultan Nazarbayev Caddesi istikametinden başlamak üzere tekrar trafiğe açılacaktır.
3 ay süreyle devam etmesi planlanan çalışma süresince bölgede bulunan bazı iş yerlerinin ulaşımı; alternatif yol olmadığından, çalışma sahası içerisindeki uygun yerlerden gerekli işaretlemeler yapılarak kontrollü olarak sağlanacaktır.
Çalışma sahası içerisinde kalan Salhane İZBAN önündeki 328-338-359-539 hat numaralı ESHOT otobüslerin hareket noktası da adliye önüne alınmıştır. Bu otobüs hatları Şehit Fethi Sekin Caddesi üzerinden gelip Ozan Abay Caddesi üzerinden "U" dönüşü yaparak adliye önündeki Şehit Musa Can otobüs durağında duracaklardır. Ayrıca bölgede trafik akışını sağlamak için alternatif güzergâhlar belirlenmiştir.