İzmirliler dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılıyor | ESHOT hareket noktası değişti İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilecek olan çalışmalar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. 3 ay süreyle devam edecek olan çalışması süresince ESHOT otobüslerinin de hareket noktası değiştirildi. İşte İzmir'de trafiğe kapatılan yollar...









İzmir haberleri.... İZSU, Konak İlçesi Umurbey, Halkapınar, Mersinli ve Çınarlı Mahalleleri ile Bayraklı İlçesi Adalet Mahallesi'nde Dünya Bankası kredisi ile yağmursuyu ve kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesi ile hat ayrıştırma çalışmaları yürütüldüğünü açıkladı.

BU YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI Çalışmalar kapsamında UKOME kararı ile Ozan Abay Caddesi'nin Nur Sultan Nazarbayev Caddesi ile Adliye Köprüsü katılım kolları arası kazı çalışmaları nedeniyle yol 27 Nisan 2026 (pazartesi ) tarihinden itibaren geçici olarak trafiğe kapatılacak olup, yapımı tamamlanan trafiğe kapalı alanlar Sultan Nazarbayev Caddesi istikametinden başlamak üzere tekrar trafiğe açılacaktır.