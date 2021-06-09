Kula sağanak yağışa teslim oldu!

Kula'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman dolu ile karışık yağan yağmur, ilçenin bazı sokaklarını göle çevirdi. Esnaf ve vatandaşlar ev ve iş yerlerini su basmaması için sokaklardaki mazgalları temizledi.

Öte yandan yağış sonrası harekete geçen Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Edremit'te sağanak yağmur hayatı felç etti