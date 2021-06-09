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Haberler Manisa Kula sağanak yağışa teslim oldu!

sağanak yağışa teslim oldu!

'nın ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası harekete geçen ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kula sağanak yağışa teslim oldu!
İHA

09.06.2021, 15:51

Kula'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman dolu ile karışık yağan yağmur, ilçenin bazı sokaklarını göle çevirdi. Esnaf ve vatandaşlar ev ve iş yerlerini su basmaması için sokaklardaki mazgalları temizledi.

Öte yandan yağış sonrası harekete geçen Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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