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'da vahşet! Tartıştığı kocası tarafından öldürdü

'nın ilçesinde (43), tartıştığı eşi Recep Ş. (60) tarafından tabancayla öldürüldü. Olayın ardından kaçan zanlı eş, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Manisa'da vahşet! Tartıştığı kocası tarafından öldürdü
DHA

26.06.2021, 08:34

Olay, saat 22.30 sıralarında Seyit Ahmet Mahallesi 315 Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Recep Ş. ve eşi Sadriye Şen arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Recep Ş. tabancayla Sadriye Şen'e 3 el ateş etti ardından olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Sadriye Şen kanlar içerisinde yere yığıldı.

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sadriye Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince evde inceleme yapılırken, Şen'in ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından Sadriye Şen'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKALANDI
Olayın ardından kaçan şüpheli Recep Ş., polis ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Recep Ş.'nin gösaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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