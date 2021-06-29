Manisa Futbol Kulübü’nden tarihi başarı

Tarihinde ilk kez adını 1'inci Lig'e yazdıran siyah-beyazlılar, sezonun son maçında Sarıyer'le deplasmanda golsüz berabere kalarak Türkiye profesyonel liglerinde 29 yıl sonra bir ilki başarıp namağlup unvanıyla şampiyonluğa ulaştı. Türkiye'de 1983-1984 sezonunda 2'nci Lig'de Malatyaspor, 1991-1992 sezonunda da Süper Lig 'de Beşiktaş hiç yenilmeden şampiyon oldu. Beşiktaş o sezon oynadığı 30 maçta 23 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti. Manisa FK ise namağlup unvanını 36 karşılaşmada koruyarak yeni bir rekora imza attı.

HERKESİN EMEĞİ VAR

Ege temsilcisi bu periyotta 24 kez rakiplerini yenmeyi başardı, 12 defa sahadan beraberlikle ayrıldı. Müthiş bir istatistiğe imza atan Manisa FK'da teknik direktör Serkan Özbalta, değerlendirmelerde bulundu. "Güzel başladığımız sezonu namağlup bitirdik" diyen Özbalta, "İlk günden itibaren bu şampiyonluğa inanan herkes büyük bir fedakarlık gösterdi. Bu şampiyonlukta herkesin çok ciddi emeği var. Personelinden güvenliğine kadar, malzemecisinden, masöründen, teknik heyetinden, medya, taraftar, kısaca herkesin çok ciddi katkısı var. Bütün bu insanlara verdikleri emeklerden dolayı çok çok teşekkür ederim. Gururla dolu bir şampiyonluk" dedi.



YENİ SEZON KAMP PROGRAMI BELLİ OLDU

2021-2022 futbol sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü'nün yeni sezon hazırlık programı belli oldu. Yeni sezon hazırlıkları için 28 Haziran Pazartesi günü Manisa'da toplanan Manisa Futbol Kulübü, 7-19 Temmuz tarihleri arasında 1. etap kamp çalışmaları için Afyonkarahisar'a hareket edecek. Takım, 22 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında 2. etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar'da sürdürecek. Manisa Futbol Kulübü, 7 Ağustos'ta Manisa'da toplanarak ligin ilk haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak. Takımın kamp süresince yapacağı hazırlık maçlarının programı ise daha sonra duyurulacak.



AKHİSAR'DA MAÇLARINI OYNAYACAK

MANİSA Futbol Kulübü yeni sezon maçlarını 19 Mayıs Stadyumu tamamlana kadar Akhisar'da oynayacak.

CÜNEYT ÖZDEMİR