Dört yavru Sibirya kurdu ile annesini zehirlediler

MANISA Yunusemre'nin Muradiye mahallesinde Çisem Ebru İlhan, sahibi olduğu 4 yavru Sibirya kurdu ile annelerinin zehirlenerek öldürüldüğünü söyledi. İlhan, hayvanları öldüren kişilerin bulunmasını istedi. İddiaya göre anne Sibirya kurdunun 4 yavrusu henüz bir aylıkken zehirlendi. Ardından çarşamba günü anne Sibirya kurdu köpek evlerinin önünde ölü bulundu. Hayvanlarının ölümüne çok üzülen Çisem Ebru İlhan, köpeklerin sahipli ve aşılı olduklarını söyleyerek, öldürenlerin bulunmasını istedi.

NERMİN UÇTU