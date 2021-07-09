Şaşmaz ile Ünal mutluluğa ‘Evet’ dedi

Birçok dizide rol alan Manisalı Şaşmaz kardeşlerden İsmail Ege Şaşmaz, geçen yıl nişanlandığı Hande Ünal ile evlendi. Düğün için İsmail Ege Şaşmaz'ın memleketi Manisa'yı tercih eden çift kına gecesi de yaptı. Davullu zurnalı kına gecesinde saatlerce eğlenen çifte ünlü oyuncu arkadaşları da yalnız bırakmadı.

KIR DÜĞÜNÜ YAPTILAR

Ünlü çiftin düğünü ise Manisa'da bağların arasında özel bir villada gerçekleşti. Çift, düğün öncesinde Manisa'nın ünlü üzüm bağlarının arasında poz verdi. İsmail Ege Şaşmaz, düğün mekanına köpeği ile giriş yaparken karşıdan gelen eşini karşıladı. Nikahı ise Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi kıydı. Nikah cüzdanını alan Hande Ünal oyuncu eşi İsmail Ege Şaşmaz'a sarıldı. Gece boyu hiç oturmadan eğlenen çift, roman havasından harmandalına kadar birçok oyun oynadı.

Hande Ünal, düğün gecesinde iki gelinlik giymeyi tercih etti. İsmail Ege Şaşmaz'ın kendisi gibi oyuncu olan kar- deşi Aytaç Şaşmaz da, abisinin mutluluğuna ortak oldu. Çiftin düğününe Deniz Bulutsuz, Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi birçok ünlü katıldı.

■ NERMİN UÇTU