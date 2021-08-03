  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da çıkan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü

Manisa'da çıkan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü

Manisa’nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde müdahale edildi. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Manisa'da çıkan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü
AA

03.08.2021, 09:27 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021, 09:29

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Cephanelik mevkisindeki yangına 2 arazöz, 15 yer ekibi, bir su tankeri, bir ilk müdahale aracı ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 10 dönüm alanda etkili olan yangın bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde müdahale edildi. Soğutma çalışmaları sürüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da çıkan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.