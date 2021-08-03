Manisa'da çıkan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Cephanelik mevkisindeki yangına 2 arazöz, 15 yer ekibi, bir su tankeri, bir ilk müdahale aracı ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 10 dönüm alanda etkili olan yangın bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde müdahale edildi. Soğutma çalışmaları sürüyor.