Manisa'nın akciğerlerine kameralı önlem

Türkiye'de ve dünyada artan orman yangınları, teknolojik imkanların ormanlarda da kullanımını artırdı. Özellikle yaz aylarında orman yangınlarına karşı hazır bekleyen Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangınlara karşı mücadele için teknolojiden yararlanıyor. Manisa Spil Dağı ormanlarının yanı sıra İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki 2 bin hektarlık ormanlık alan, seyyar yangın gözetleme kamerasıyla izlenmeye başlandı. Orman İşletme Müdürlüğü çatısına konumlandırılan ve 360 derece dönebilen, gece görüşlü kamera ile orman, 24 saat izleniyor. Ormandaki insan ve araç girişlerine kadar en ince ayrıntıların izlenebildiği kamera sayesinde en ufak dumanda dahi ekiplerin bölgeye sevk edilmesi sağlanarak, orman yangınlarıyla mücadele yürütülüyor.





ANINDA MÜDAHALE

Kamerayla orman yangınlarına karşı etkili sonuç aldıklarını dile getiren Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, "Manisa'da 6 işletme şefliğimize bağlı 30 kulemiz var. Ormanlarımızı sürekli gözetliyoruz. Ayrıca kamerayla hassas bölgemiz olan Spil Dağı'nı, İzmir'in Kemalpaşa ilçe sınırlarına kadar olan 2 bin hektarlık alanı izlemekteyiz. Kamerayla en ince ayrıntısına kadar inceleyebiliyoruz. Kameralar çok etkili. Hem insanları görebiliyoruz hem de araçları kontrol ediyoruz. Önemli bir şey gördüğümüzde ise kolluk kuvvetlerimizle birlikte anında müdahale ediyoruz. Özellikle İçişleri Bakanlığı'mızın genelgesi ve Manisa Valiliği kararıyla ormanlık alana giriş ve çıkışlar yasaklandı. Dolayısıyla halkımız buralara girmemeli. Hem idari para cezası hem de hapis cezasıyla karşılaşabilirler. Orman yandıktan sonra cezanın önemi yok, önceden uyarak tedbirlerimizi almamız lazım. Böyle yangınlarla karşılaşmamak adına tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Kırsal mahallelerdeki köylülerimizin anız yakmamalarını, bahçe temizliğine dikkat etmelerini, özellikle rüzgarlı günlerde kesinlikle kibritle dahi dışarı çıkmamalarını istiyoruz" diye konuştu.