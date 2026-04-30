Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme! Anne ve babadan DNA alındı!

Gece saatlerinde de bu araçla hem Tunceli şehir içinde hem şehir dışında dolaştılar. Gizli tanık da Gülistan Doku'nun cesedinin bu araçla 'taşınmış olabileceğini' iddia ediyordu.

ARACI SATIP AYNI PLAKAYI KULLANMIŞLAR

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı dosyadaki ifade ve diğer verileri de dikkate alarak araçta DNA incelemesi yapılmasına karar verdi. Bu süreçte Mustafa Türkay Sonel'in o dönemde kullandığı BMW marka aracı birkaç yil önce sattığı ve yerine de yine aynı marka, aynı model ve aynı renk bir araç aldığı, önceki aracın plakasının da bu yeni araçta kullanılmaya devam ettiği belirlendi.