Manisa Soma'da icradan satılık daire

Manisa Soma'da 135 m2 daire icradan satılıktır. Manisa İl, Soma İlçe, Kurtuluş Mah. Çaltılık yolu mevkii 794 ada 211 parsel 328,21 m2 yüzölçümündeki arsa niteliğinde taşınmazda bulunan üçüncü kat 4 nolu bağımsız bölüm sayılı 1/4 arsa paylı mesken niteliğindeki taşınmaz (eklentisi 4 nolu kömürlük).
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak daireye ait bilgilere yer verildi.
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