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Haberler Manisa Manisa Soma'da icradan satılık daire

Manisa Soma'da icradan satılık daire

Manisa Soma'da Manisa Soma'da 135 m2 daire icradan satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi. Detaylı bilgi www.ilan.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Manisa Soma'da icradan satılık daire

05.08.2021, 08:47

Manisa Soma'da 135 m2 daire icradan satılıktır. Manisa İl, Soma İlçe, Kurtuluş Mah. Çaltılık yolu mevkii 794 ada 211 parsel 328,21 m2 yüzölçümündeki arsa niteliğinde taşınmazda bulunan üçüncü kat 4 nolu bağımsız bölüm sayılı 1/4 arsa paylı mesken niteliğindeki taşınmaz (eklentisi 4 nolu kömürlük).

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak daireye ait bilgilere yer verildi.

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